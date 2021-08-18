فرنسا: مقتل شخص وإصابة العشرات باختناق جراء الحرائق المشتعلة لليوم الثالث في كوت دازور

عثر على شخص ميت جراء الحرائق المشتعلة منذ الاثنين في غابات قرب بلدة سان تروبيه الساحلية في جنوب فرنسا، وفق ما أعلن مسؤول محلي من دون ذكر مزيد من التفاصيل. كما أفاد عن وقوع حوالي 20 إصابة طفيفة جراء الحرائق. وتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من منتجعه الصيفي القريب الثلاثاء ليوجه الشكر لرجال الإطفاء على جهودهم. وهذا الحريق هو من بين الأكبر خلال الصيف الحالي في منطقة معرضة عادة لخطر الحرائق لكنها كانت بمنأى حتى الآن مقارنة بالحرائق التي ضربت دولًا عدة واقعة على البحر المتوسط في الأسابيع الأخيرة ولا سيما اليونان وإيطاليا والجزائر وإسبانيا والمغرب.

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أعلنت السلطات الفرنسية عن العثور على شخص ميت جراء الحرائق المشتعلة منذ الاثنين في غابات قرب بلدة سان تروبيه الساحلية في جنوب فرنسا، من دون ذكر تفاصيل إضافية حول أسباب الوفاة. كما أفادت عن وقوع حوالي 20 إصابة طفيفة معظمهم جراء الاختناق.

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول محلي أن فرق الإطفاء في فرنسا كافحت طوال الليلة الماضية لاحتواء حريق غابات في تلال قرب بلدة سان تروبيه. وذكر مسؤول بالإدارة المحلية في إقليم فار بجنوب فرنسا صباح الأربعاء إن النيران لا تزال مشتعلة، مضيفا أن 1100 إطفائي يشاركون في عمليات الإطفاء.

وتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من منتجعه الصيفي القريب الثلاثاء ليوجه الشكر لرجال الإطفاء على جهودهم.

وقد أمضى أكثر من 7000 شخص تم إجلائهم ليلتهم في 15 مراكز استقبال في البلديات المجاورة وتم إرسال الفرق المتخصصة لإعادة ترميم شبكات الهاتف والكهرباء المتضررة.

واجتاحت موجات طقس قاسية أجزاء كبيرة من منطقة البحر المتوسط في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تثير حرائق غابات من إسبانيا واليونان إلى تركيا تساؤلات بشأن تغير المناخ في العالم ومدى استعداد الدول لمواجهته.

فرانس24/ رويترز

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