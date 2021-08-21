ريبورتاج: لاجئون أفغان في فرنسا يتابعون التطورات في بلادهم بعجز وترقب

لاجئون أفغان في باريس، آب/أغسطس 2021 © فرانس24 - صورة مقتطفة من الشاشة

على بعد آلاف الكيلومترات من كابول، يتابع لاجئون أفغان مقيمون في فرنسا سيطرة طالبان على الحكم في بلادهم بعجز وترقب. وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت تعليق عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم في أوائل تموز/ يوليو الماضي لكن هؤلاء يرونها خطوة غير كافية لتحسين حياتهم اليومية. ويشكل الأفغان النسبة الأكبر من اللاجئين في فرنسا حيث تم تسجيل أكثر من عشرة آلاف طلب لجوء العام الماضي والأعداد مرشحة للارتفاع. تقرير: غابريال بلوندال وبيليندا سيد أحمد ورابح خالدي.