فرنسا: مظاهرة ضمت مئات الأشخاص في باريس للمطالبة بإجلاء عائلات أفغانية مهددة

نظمت مظاهرة في باريس الأحد شارك بها مئات الأشخاص، بينهم أفغان، مطالبين بـ"الإجلاء الفوري" إلى فرنسا لعائلات أفغانية مهددة. ورفع لافتات خلال التحرك كتب عليها "إجلاء الآن" و"أهلا بالأفغان" وبالإنكليزية "أنقذوا عائلاتنا" و"حياة الأفغان مهمة".

إعلان اقرأ المزيد

شارك مئات الأشخاص، بينهم أفغان، في مظاهرات في باريس الأحد مطالبين بـ"الإجلاء الفوري" إلى فرنسا لعائلات أفغانية مهددة، وذلك بعد اسبوع من سيطرة طالبان على أفغانستان.

وأعلن اللاجئ الأفغاني عزت (31 عاما) الذي يعمل في مركز إيواء في فرنسا أنه "يطلب إجلاء فوريا لجميع العائلات والافراد المعرضين للخطر"، مبديا "قلقه الشديد" عليهم.

ورفع لافتات خلال التحرك كتب عليها "إجلاء الآن" و"أهلا بالأفغان" وبالإنكليزية "أنقذوا عائلاتنا" و"حياة الأفغان مهمة".

أما محمد يوناس (24 عاما) العامل في مجال التنظيف فقد قال: "نحن هنا من أجل عائلاتنا، ليسوا في مأمن هناك، نريدهم أن يأتوا إلى هنا، إذا بقوا هناك سيموتون".

وأمام المتظاهرين، قال رضا جعفري رئيس جمعية أطفال أفغانستان التي نظمت التحرك إن "كارثة إنسانية على وشك الوقوع، ينبغي منعها منذ الان وفتح ممرات انسانية ليتمكن الراغبون من الخروج".

ولفت عثمان الذي وصل إلى فرنسا قبل عشرة أعوام ولا تزال زوجته في أفغانستان إلى أن "الوضع في افغانستان رهيب حقا"، مضيفا أنه منذ سيطرت طالبان على البلاد "بدأ مقاتلوها تدريجا بتفتيش المنازل" مؤكدا أن طالبان "لم تتغير".

وطلبت الجمعيات المنظمة للتظاهرة أن تلتقي وزير الخارجية جان ايف لودريان "ابتداء من هذا الاسبوع". وفي مقابلة نشرتها صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الاحد، أكد لودريان أنه "سيتم النظر في كل حالات (الافغان الذين يرغبون في المغادرة)"، لافتا الى ان "عدد هؤلاء يزداد يوما بعد يوم مع مئات الاسماء".

ومنذ إقامة جسر جوي بعد سقوط كابول الأحد، نقل الجيش الفرنسي إلى باريس أكثر من 600 شخص استقلوا خمس رحلات، معظمهم أفغان. ويتوقع وصول رحلة سادسة مساء الاحد.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك