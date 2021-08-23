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فيروس كورونا: ما هي أهم التدابير الصحية الجديدة في فرنسا ترقبا للعودة المدرسية؟

إجراءات صحية جديدة في فرنسا ترقبا للعودة المدرسية. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس في فرنسا، حدد وزير التعليم الإجراءات الصحية الجديدة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا. ومن أبرز القرارات عدم إلزام التلاميذ والمعلمين بالحصول على الشهادة الصحية المتعلقة بتلقي التطعيم ضد الفيروس. فيما يبقى ارتداء الكمامة إلزاميا في إجراء موحد بين المدارس والمعاهد مع اختلاط محدود بين الطلبة. لكن نقابة المدرسين ترى أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية للوقاية من الجائحة. كما أثارت الإجراءات المتعلقة بالمدارس الإعدادية والثانوية انقساما بين أولياء الطلبة الملقحين وغير الملقحين.