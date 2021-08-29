فيروس كورونا: انخفاض عدد المرضى بوحدات العناية المركزة في فرنسا

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صورة من أحد مستشفيات باريس، فرنسا.

سجل عدد المصابين بفيروس كورونا من الموجودين بوحدات الرعاية الفائقة بفرنسا السبت انخفاضا للمرة الأولى منذ تسعة أيام. وقالت الحكومة الفرنسية إن الفترة السابقة من ارتفاع أعداد المرضى بتلك الوحدات تزامنت مع الموجة الرابعة من إصابات كوفيد-19.

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انخفض السبت عدد المصابين بفيروس كورونا في وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات الفرنسية لأول مرة منذ تسعة أيام بواقع 11 مريضا ليصبح عددهم الإجمالي 2259.

ومنذ 21 يوليو/تموز، استمر عدد مرضى الرعاية الفائقة في الارتفاع باستثناء انخفاض طفيف في يوم 19 أغسطس/آب.

وقالت الحكومة الفرنسية إن هذه الفترة من ارتفاع أعداد المرضى بتلك الوحدات تزامنت مع الموجة الرابعة من إصابات كوفيد-19.

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص مجددا السبت في شوارع باريس ومدن فرنسية عدة رفضا للشهادة الصحية التي فرضتها الحكومة.

وسجلت مسيرات عدة بعد الظهر في العاصمة على وقع هتافات "حرية" و"مقاومة" للأسبوع الثالث على التوالي، وفق مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية.

ومنذ تموز/يوليو، يواظب مئات آلاف الاشخاص من مختلف التوجهات على التظاهر، سواء كانوا من "السترات الصفر" أو ناشطين مناهضين للتلقيح أو ممن يؤيدون نظريات المؤامرة أو مجرد معارضين للرئيس إيمانويل ماكرون.

فرانس 24/ رويترز/ أ ف ب

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