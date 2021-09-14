فرنسا: ماكرون يريد مضاعفة عدد رجال الشرطة في غضون عشر سنوات

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أعلن إيمانويل ماكرون الثلاثاء عزمه مضاعفة عدد رجال الشرطة بالميدان في غضون عشر سنوات، وذلك في اختتام حوار "بوفو حول الأمن" الذي دام ستة أشهر. كما أكد أنه سيطرح للنقاش خطة أمنية جديدة أمام أعضاء الحكومة الفرنسية بداية العام المقبل، كاشفا عن ميزانية مالية قدرها 500 مليون يورو لتمويل التدابير الأولية التي تم إقرارها في إطار هذه الخطة.

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في خطاب ألقاه الثلاثاء في المدرسة الوطنية للشرطة بمدينة روبيه غرب فرنسا، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطة جديدة لمكافحة العنف وتعزيز الأمن والاستقرار في فرنسا وذلك بمناسبة اختتام حوار "بوفو حول الأمن" الذي استغرق ستة أشهر.

وأعلن ماكرون بأنه سيضاعف عدد رجال الأمن بالميدان في "غضون عشر سنوات"، إضافة إلى تمكين الفرنسيين من تقديم الشكاوى عبر الإنترنت بداية من 2023.

من جهة أخرى، أكد ماكرون رفع ميزانية وزارة الداخلية بـ1.5 مليار يورو في حلول 2022 مع تخصيص 500 مليون يورو كاملة لتمويل التدابير الأولية التي سيتم إقرارها في إطار "حوار بوفو حول الأمن".

مركز تدريب لحفظ الأمن

ومن بين التدابير الجديدة التي كشف عنها الرئيس الفرنسي، فتح مركز تدريب لحفظ الأمن لفائدة الشرطة التي تعرضت إلى انتقادات لاذعة من قبل السترات الصفراء بخصوص تعاملها مع المظاهرات. كما أعلن أيضا عن تزويدها ببذلة حديثة ومتطورة خلال الثلث الأول من عام 2022.

ودعا ماكرون إلى "تبسيط التحقيقات القضائية"، معلنا عن خطة إصلاح جديدة سيتم الكشف عن محاورها في إطار المشاورات العامة حول القضاء والتي ستبدأ قريبا.

وقال ماكرون "يجب إعادة النظر في التوازنات القضائية الكبرى"، داعيا وزير العدل إلى أن يقدم له مقترحات "في غضون ثلاثة أشهر".

فرانس24

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