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فيضانات عارمة تجتاح عدة مدن وتحاصر السكان في جنوب فرنسا إثر أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تهاطلت على مقاطعة "لوغار" جنوب فرنسا © رويترز

أمطار غزيرة فاجأت سكان عدة مدن في مقاطعة "لوغار" جنوب فرنسا وحولت الشوارع إلى ما يشبه الأنهار. كمية الأمطار التي تساقطت في ثلاث ساعات فقط تعادل هطول أمطار لمدة شهرين ونصف. المياه غمرت أحياء مدينة "نيم" وحاصرت السكان في عدة مناطق لتنقطع بهم السبل. وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان زار المنطقة لإعلان حالة الطوارئ الخاصة بالكوارث الطبيعية. فيما وضع معهد الأرصاد الجوية الوطني ثماني مقاطعات في حالة التأهب لمواجهة مخاطر محتملة.