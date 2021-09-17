فرنسا: أنصار ائتلاف أوروبا-البيئة-الخضر يصوتون لاختيار مرشحهم في الانتخابات الرئاسية 2022

© جيوفري فاندر هاسيلت أ ف ب

أربعة مرشحين من بين خمسة يشاركون في الانتخابات التمهيدية التي ينظمها ائتلاف أوروبا-الخضر-البيئة. التصويت بدأ الخميس وسينتهي الأحد المقبل.

بدأ مناصرو ائتلاف أوروبا-البيئة-الخضر الفرنسي بالتصويت منذ الخميس ولغاية الأحد لاختيار المرشح الذي سيمثلهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة في أبريل/نيسان 2022. ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين من بينهم امرأتان وهما الوزيرة السابقة في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند دلفين باتو وساندرين روسو المعروفة بنضالها في مجال حقوق المرأة ومحاربة العنف الجنسي.

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شرع أنصار ائتلاف أوروبا-البيئة-الخضر الفرنسي منذ الخميس بالتصويت في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحهم الذي سيخوض غمار الرئاسيات في شهر أبريل/نيسان 2022. ويتوقع الإعلان عن اسم الفائز في هذه التمهيديات الأحد المقبل.

ينحصر السباق الانتخابي بين خمسة مرشحين، من بينهم امرأتان، هما دلفين باتو (48 عاما) التي ناضلت خلال 24 عاما في صفوف الحزب الاشتراكي (اليسار) قبل أن تلتحق بالخضر وساندرين روسو أستاذة في جامعة ليل.

دلفين باتو، وزيرة البيئة السابقة خلال عهد فرانسوا هولاند

شغلت دلفين باتو عدة مناصب سياسية، من بينها منصب نائب في الجمعية الوطنية في 2007 باسم منطقة "لي دو سيفر" (جنوب غرب فرنسا) خلفا لسيغولين روايال التي تركت آنذاك منصبها لكي تخوض غمار الانتخابات الرئاسية ضد نيكولا ساركوزي خلال نفس السنة.

تم تعيينها في 2012 من قبل الرئيس فرانسوا هولاند وزيرة لشؤون البيئة والتنمية المستدامة. لكن بعد مرور سنة فقط، تمت تنحيتها من الوزارة بعد انتقادات وجهتها للسلطات بخصوص الميزانية التي خصصت لوزارة البيئة.

ويتضمن برنامجها الانتخابي عدة نقاط، أبرزها منع استخدام المبيدات بمرسوم رئاسي والعودة إلى نظام سياسي برلماني إضافة إلى اقتراح تنظيم استفتاء شعبي لإلغاء انتخاب رئيس الجمهورية عبر الاقتراع العام.

اقتصاديا، تدافع دلفين باتو عن سياسة "الانحلال" الاقتصادي، أي عدم إعطاء أهمية بالغة للتنمية الاقتصادية.

يانيك جادو المرشح الأكثر حظا

المرشح الثاني والذي يملك حظوظا أكبر بالفوز بالانتخابات التمهيدية هو يانيك جادو (54 عاما). يشغل حاليا منصب نائب في البرلمان الأوروبي.

فاز جادو بالانتخابات التمهيدية التي نظمها حزب الخضر في 2016. بالمقابل، سحب ترشيحه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2017 وفضل مساندة مرشح الحزب الاشتراكي آنداك (بونوا هامون).

وكان ينوي جادو الذي تحصل حزبه على 13,47 بالمئة من الأصوات خلال الانتخابات الأوروبية التي جرت في 2019 الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة دون المشاركة في الانتخابات التمهيدية، لكنه غير رأيه في نهاية المطاف.

من بين اقتراحاته الانتخابية، منع استخدام مادة "الغليفوسيت" في القطاع الزراعي وسحب الدعم المالي للمزارعين الذين يستخدمون المبيدات، فضلا عن حذف قيمة الضريبة المضافة المفروضة على المواد الزراعية الطبيعية.

في المجال السياسي، يريد جادو تمديد مدة العهدة الرئاسية من خمس سنوات حاليا إلى سبع سنوات وفرض التصويت على أساس التمثيل النسبي فضلا عن ضمان مبدأ التكافؤ بين الرجال والنساء في الانتخابات.

جون مارك غوفرناتوري ورهان الغذاء الطبيعي

أما جون مارك غوفرناتوري (62 عاما)، فكان يشغل سابقا منصب مدير عام للعديد من متاجر التأثيث قبل أن يقتحم عالم السياسة إذ أسس حزبا أسماه "فرانس أن با" (فرنسا السفلى) قبل أن يتحول بعد ذلك إلى حزب "فرانس أكسيون" (فرنسا التحرك).

بنى غوفرناتوري برنامجه السياسي حول مبدأ واحد وهو الدفاع عن البيئة. فيما ترشح عدة مرات للانتخابات الأوروبية لكن لم يتمكن كل مرة من تجاوز 4 بالمئة من الأصوات.

في الانتخابات الأوروبية الأخيرة التي جرت في 2019، ساند حزب "الائتلاف الأصفر" الذي يتزعمه المغني السابق فرانس لالان لكنه تعرض إلى خيبة أمل كبيرة إذ لم تتعدى نسبة المصوتين لصالح هذا الحزب 0,54 بالمئة.

في 2020، تمكن غوفرناتوري من الدخول إلى المجلس البلدي لمدينة نيس (جنوب شرق فرنسا) بعدما تحصلت قائمته (نيس البيئة) على أكثر من 19 بالمئة من المقاعد.

ومن بين النقاط التي يدافع عنها في برنامجه، جعل منصب الرئيس منصبا رمزيا وفرض التصويت على أساس التمثيل النسبي واحتساب التصويت الأبيض.

على المستوى الاقتصادي، يريد غوفرناتوري أن تكون 50 بالمئة من المنتجات الزراعية المباعة في الأسواق منتجات طبيعية مع حلول عام 2025 والقضاء على البطالة بفضل التنمية المستدامة وباستغلال الطاقات المتجددة إضافة إلى وقف الدعم المالي للقطاعات التي تؤثر سلبا على البيئة.

إيريك بيول يريد إنشاء 2500 مزرعة طبيعية

أما المرشح الرابع الذي يشارك في الانتخابات التمهيدية للائتلاف أوروبا-البيئة-الخضر فهو إيريك بيول (48 عاما). يشغل حاليا منصب رئيس بلدية غرونوبل.

كان سابقا مديرا في مجموعة "هولات باكار" للإعلام الآلي لكن أبعد من هذا المنصب في 2013 بعد رفضه نقل مقر الشركة إلى مكان آخر.

بدأ نضاله السياسي في التسعينيات حيث كان يدافع عن فكرة تقليص أيام الشغل من 5 أيام إلى 4 أيام فقط خلال الأسبوع.

يريد إريك بيول تخصيص وجبات غذائية طبيعية في مطاعم المؤسسات العامة (المدارس، الشركات...) وإنشاء 2500 مزرعة تنتج هذه المواد مع حلول 2027. كما ينوي أيضا توظيف الميزانية المخصصة للزراعة (14 مليار يورو) لتطوير الزراعة النظيفة والطبيعية.

سياسيا، يريد إريك بيول تغيير رزنامة الانتخابات بحيث يتم تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في نفس اليوم وفرض التصويت على أساس التمثيل النسبي وضمان استقلالية قضاة النيابة العامة.

ساندرين روسو، المناضلة ضد العنف الجنسي الممارس على النساء

أما المرشحة الخامسة فهي ساندرين روسو (49 عاما). تعمل كأستاذة في جامعة ليل (شمال فرنسا) وهي متخصصة في اقتصاد البيئة.

التحقت بحزب الخضر في 2009 وفازت بالانتخابات الإقليمية في 2010 بمنطقة "نور با دو كالي" (شمال فرنسا). ورغم مشاركاتها العديدة في الانتخابات المحلية والأوروبية، عرفت روسو أكثر بنضالها ضد العنف الجنسي الممارس على النساء.

فرانس24

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