فرانس24 بالإسبانية تطلق بثها على مدار الساعة

تنتقل فرانس24 بالإسبانية التي تكمل عامها الرابع، للبث على مدار الساعة، بعد أن كانت تبث 12 ساعة في اليوم منذ سبتمبر/أيلول 2019. ويأتي هذا التطور بعد النجاح الذي حققته القناة بهذه اللغة وتعزيز حضورها في المشهد السمعي البصري بأمريكا اللاتينية. ومنذ انطلاقتها في 2017، بالتعاون مع هيئة التحرير الإسبانية في إذاعة فرنسا الدولية، واصلت القناة بثها في أمريكا اللاتينية بنجاح، وهي تقدم الأخبار في 17 دولة من أصل 19 ناطقة بالإسبانية في المنطقة إضافة إلى البرازيل.

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قفزة جديدة تسجلها قناة فرانس24 بالإسبانية، التي تكمل عامها الرابع، بانطلاق بثها الثلاثاء 24 سبتمبر/ أيلول على مدار الساعة، بعد أن كانت تبث 12 ساعة في اليوم منذ 2019.

و"منذ انطلاقتها في سبتمبر 2017، بالتعاون مع هيئة التحرير الإسبانية لإذاعة فرنسا الدولية، واصلت القناة الإسبانية لفرانس24 بثها في أمريكا اللاتينية بنجاح، إذ تبث في 17 دولة من أصل 19 ناطقة باللغة الإسبانية في المنطقة، بالإضافة إلى البرازيل، ويصل بثها إلى 12,5 مليون منزل، فضلا عن 12 مليون منزل يستقبل بث جزئي للقناة في المكسيك".

و"يسمح بث القناة الإسبانية لفرانس24 على مدار الساعة بتسريع تطوير توزيع القناة وزيادة جماهيرها في المنطقة. وأكدت الدراسات التي أجريت في أمريكا اللاتينية على توطيد وجود القناة في المشهد السمعي البصري في القارة، فضلا عن ثقة المشاهدين واهتمامهم بمتابعتها، وهو ما يشير إلى جدية ومهنية وموثوقية الأخبار التي تقدمها".

"وتشمل فرانس24 أربع قنوات للأخبار الدولية: بالعربية والفرنسية والإنكليزية والإسبانية. ويصل بثها إلى 444 مليون منزل في القارات الخمس. تجذب القنوات الأربع 98,5 مليون مشاهد. تبث فرانس24 برامجها برؤية فرنسية لأحداث العالم معتمدة في ذلك على شبكة تتشكل من 160 مكتبا لتغطية الأحداث في معظم أنحاء العالم".

ويتم استقبال بث القناة عبر الكابل والأقمار الاصطناعية والتلفزيون الرقمي الأرضي في بعض الدول عن طريق الإنترنت والهواتف الجوالة والحواسيب اللوحية وأجهزة التلفزيون الذكية ويوتيوب باللغات الأربع. كل هذا الفضاء الإعلامي الجديد لفرانس24 متوفر أيضا باللغات الأربع، ويسجل شهريا 28,7 مليون زيارة و158 مليون مشاهدة لمقاطع الفيديو (معدل 2020) إضافة إلى 53 مليون مشترك على صفحاتها على فيس بوك وتويتر وإنستاغرام "معدل مايو 2021".

لتصفح موقع القناة: www.france24.com

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