هل بإمكان تونس والجزائر والمغرب الرد على قرارات باريس بشأن التأشيرات؟

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علق الناشط الحقوقي في باريس صالح حجاب على قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، معتبرا أن "مصالح السلطات لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعوب". إلى ذلك، رأى حجاب أن باريس تتصرف بشكل انتقائي في تنفيذ هذه القرارات لأنها لا تزال تمنح تأشيرات سفر لكبار المسؤولين في هذه البلدان للحصول على العلاج في فرنسا. كما وضع حجاب هذه القرارات في إطار الحملة الانتخابية، مع تصاعد حدة خطاب اليمين المتطرف. إلى ذلك، أشار صالح إلى أن الدول الثلاث عاجزة عن الرد لأنها "تنتظر الشرعية من فرنسا"، كما أن كبار المسؤولين يملكون التأشيرات الخاصة بهم.