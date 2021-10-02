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معهد الأويغور الأوروبي ينظم مسيرة في باريس ضد ما يصفها بـ"الإبادة الجماعية" للأقلية المسلمة في الصين

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

نظم معهد الأويغور الأوروبي السبت مسيرة في باريس ضد "الإبادة الجماعية" لهذه الأقلية المسلمة في الصين، بالتزامن مع حملة لمنظمة العفو الدولية تندد بالانتهاكات بحقهم. وفي السياق، قالت موفدة فرانس24 نسرين قسنطيني "نظمت في ساحة لاباستي مسيرة للتضامن مع أقلية الأويغور، اتجهت نحو ساحة الجمهورية بدعوة من منظمات حكومية وغير حكومية. خرج العديد من الفرنسيين للتنديد بانتهاكات الصين ضد هذه الأقلية ومطالبة فرنسا بالاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الأويغور". مضيفة "تحدثنا مع أحد المنظمين رافائيل جلوكسمان وهو عضو في البرلمان الأوروبي، الذي دعا لفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع الصين".