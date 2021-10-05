وزير الخارجية الأمريكي في باريس لـ"ترميم الثقة" مع فرنسا بعد أزمة الغواصات

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في قصر الإليزيه الثلاثاء في لقاء يهدف إلى "ترميم الثقة" بين واشنطن وباريس بعد أزمة الغواصات. وأوضح مسؤول أمريكي أن الطرفين يطمحان إلى "تعميق وتعزيز التعاون" بين البلدين الحليفين "لكن ما زال يتعين القيام بالكثير من العمل الشاق من أجل التوصل إلى القرارات الملموسة".

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أعلنت الرئاسة الفرنسية عن استقبال الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في لقاء يهدف إلى "المساهمة في ترميم الثقة بين فرنسا والولايات المتحدة" بعد أزمة الغواصات، في حين لم يكن الاجتماع مدرجا على جدول زيارة المسؤول الأمريكي.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحافيين إن هناك "توافق مشترك على أن لدينا الآن فرصة لتعميق وتعزيز التعاون" بين البلدين الحليفين "لكن ما زال يتعين القيام بالكثير من العمل الشاق من أجل التوصل إلى القرارات الملموسة" التي ستطرح على ماكرون والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائهما المرتقب في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

فرانس24/ أ ف ب

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