ماكرون يقر بنتائج سياسة الاستعمار خلال حوار مع الشباب المشارك في القمة الأفريقية-الفرنسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضر القمة الفرنسية-الأفريقية بمدينة مونبلييه،8 تشرين الأول/ أكتوبر 2021. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

في آخر يوم من القمة الأفريقية-الفرنسية بمدينة مونبلييه، تحادث الرئيس الفرنسية إيمانويل ماكرون مع مجموعة من شباب القارة السمراء في مواضيع مختلفة بينها مسألة الديمقراطية في بلدانهم. كما شمل النقاش علاقات بلدان القارة مع فرنسا. وطرح الشباب الأفريقي أسئلة بشأن الهجرة عبر المتوسط وتقليص عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني البلدان المغاربية وذاكرة حقبة الاستعمار الفرنسي في القارة. وأقر ماكرون بنتائج سياسة الاستعمار داعيا إلى إعادة كتابة تاريخ مشترك.