نشرة خاصة: هل تفتح القمة الأفريقية الفرنسية مرحلة جديدة في التعاون بين الطرفين؟

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سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حواره مع مجموعة من شباب القارة السمراء ضمن قمة أفريقيا-فرنسا إلى طمأنتهم بأن فرنسا تسعى لإنشاء علاقة جيدة مع القارة السمراء، مؤكدا أن الاستعمار كان من الماضي. وتناولت المحادثات في مواضيع مختلفة بينها مسألة الديمقراطية في أفريقيا. وطرح الشباب الأفريقي أسئلة بشأن الهجرة عبر المتوسط وتقليص عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني البلدان المغاربية وذاكرة حقبة الاستعمار الفرنسي في القارة. فرانس24 تقدم لكم نشرة خاصة بهذه القمة.