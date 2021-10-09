فرنسا تحتفي بالذكرى الأربعين لإلغاء عقوبة الإعدام

نشرت في:

الرئيس الفرنسي ماكرون أثناء إلقاء خطاب بالمناسبة.
الرئيس الفرنسي ماكرون أثناء إلقاء خطاب بالمناسبة. © فرنس24
نص: فرانس24 تابِع

ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح السبت خطابا في الاحتفالية التي تقام بصرح البانتيون التاريخي بمناسبة الذكرى الأربعين لإلغاء العمل بعقوبة الإعدام من القانون الجنائي الفرنسي. وإلى جانب ماكرون، ألقى وزير العدل السابق روبير بادينتير كلمة بالمناسبة، الذي دافع عن هذا القرار أمام النواب قبل أن يتم تبنيه عام 1981.

إعلان
كلمة وزير العدل السابق بادينتير
12:34

 

 

 

مضامين خطاب ماكرون وكلمة بادينتير
03:11
مضامين خطاب ماكرون وكلمة بادينتير
03:11

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR