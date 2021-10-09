فرنسا تحتفي بالذكرى الأربعين لإلغاء عقوبة الإعدام
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ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح السبت خطابا في الاحتفالية التي تقام بصرح البانتيون التاريخي بمناسبة الذكرى الأربعين لإلغاء العمل بعقوبة الإعدام من القانون الجنائي الفرنسي. وإلى جانب ماكرون، ألقى وزير العدل السابق روبير بادينتير كلمة بالمناسبة، الذي دافع عن هذا القرار أمام النواب قبل أن يتم تبنيه عام 1981.
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كلمة وزير العدل السابق بادينتير
12:34
مضامين خطاب ماكرون وكلمة بادينتير
03:11
مضامين خطاب ماكرون وكلمة بادينتير
03:11
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