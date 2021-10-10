رئيس الوزراء الفرنسي السابق فيليب يؤسس حزباً لدعم ماكرون في السباق الرئاسي 2022

كشف رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار فيليب السبت عن حزبه الجديد الخاص باسم "آفاق"، لتوسيع نطاق دعم إيمانويل ماكرون نحو اليمين في ضوء الانتخابات الرئاسية لعام 2022، وسط انتقاد بعض أنصار الرئيس الفرنسي الذين يخشون الانقسام.

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار فيليب السبت عن إطلاق حزبه الخاص باسم "آفاق"، لتوسيع نطاق دعم إيمانويل ماكرون نحو اليمين في ضوء الانتخابات الرئاسية لعام 2022، وسط انتقاد بعض أنصار الرئيس الفرنسي الذين يخشون الانقسام.

وفي مدينة لوهافر (شمال غرب)، التي يرأس بلديتها، كشف فيليب الذي كان رئيس وزراء ماكرون من أيار/مايو 2017 إلى تموز/يوليو 2020 عن اسم وأهداف هذا الحزب بحضور العديد من نواب الأغلبية في البرلمان، قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي وعد بدعم الرئيس المنتهية ولايته فيها في حال ترشحه لولاية جديدة.

وأوضح: "مع آفاق، سنحدد استراتيجية لفرنسا، إنها مغامرة جماعية" موضحاً أن اختيار الاسم تم "لأنه ينبغي علينا أن نتمتع ببعد النظر". ولفت إلى ان الحزب سيكون له "منطق الشراكة والجمع" الذي يجيز العضوية المزدوجة، مع "خط واضح" هو "دعم رئيس الجمهورية" لتكون "السنوات الخمس المقبلة سنوات مفيدة".

من جهته، أعلن العضو السابق في الحزب الجمهوري اليميني الذي لم ينضم قط إلى حزب ماكرون "الجمهورية الى الامام" أن "إعادة الانتخاب هذه ستتطلب توسيع القاعدة الانتخابية".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس حزب "الجمهورية الى الامام" بمناسبة الحملة الانتخابية لعام 2017 مع التعهد بايجاد توازن بين اليمين واليسار.

وتابع فيليب أمام قاعة غصت بالحضور: "إنها معركة ديموقراطية، سباق طويل، لكنها ضرورية، نحن نفتقر إلى استراتيجية لعام 2050" و "أريد أن أبنيها معكم".

ومن المقرر أن تهيئ هذه الاستراتيجية فرنسا لمواجهة "أربعة تحولات ضخمة وهامة للغاية"، على الصعيد السكاني والبيئي والجيوسياسي والتقني، بحسب خطاب رئيس الحكومة السابق الذي استمر لنحو ساعتين.

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