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فرنسا: وزير الداخلية يستقبل رئيس مجمع أساقفة البلاد بعد قوله إن سر الاعتراف أقوى من قوانين الجمهورية

هل سر الاعتراف في الكنيسة الكاثولوكية أقوى من قوانين الجمهورية الفرنسية؟ © صورة من التلفزيون

بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، يستقبل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الثلاثاء رئيس مجمع أساقفة فرنسا المنسنيور إريك دو مولان بوفور على خلفية تصريحات أدلى بها بعد نشر تقرير نتائج تقرير مستقل كشف أن أكثر من 216 ألف طفل تعرض لانتهاكات أو اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين 1950 و2020. وقال المنسنيور إريك دو مولان بوفور في هذه التصريحات إن سر الاعتراف بالكنيسة الكاثوليكية أقوى من قوانين الجمهورية.