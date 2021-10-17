فيديوغرافيك

فيديوغرافيك: عودة على ملابسات قمع مظاهرة الجزائريين بباريس في 17 أكتوبر 1961

صورة ملتقطة من الشاشة. © فرانس24

في 17 أكتوبر 1961، خرج الجزائريون في مظاهرات بباريس للمطالبة باستقلال بلادهم عن الاستعمار الفرنسي. وتعرضوا لقمع شديد على يد الشرطة ومنهم من مات غرقا في نهر السين. وكان الجزائريون المقيمين فرنسا في ذلك الوقت خاضعين لحظر التجول بعد الثامنة مساء لكنهم قرروا تحدي الإجراء حينها. وأثبتت الوثائق والشهادات أن محافظ شرطة حينها باريس موريس بابون متورط بقمع وقتل الجزائريين. وبعد عقود من التستر على الحقائق، اعترفت الدولة الفرنسية بالجرائم التي ارتكبت في ذلك اليوم.