بيسكيه شرح لماكرون أضرار التغير المناخي: نرى بوضوح هشاشة الأرض وآثار الأنشطة البشرية

شرح رائد الفضاء توما بيسكيه، في محادثة عبر الفيديو من محطة الفضاء الدولية الخميس، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأضرار المناخية اللاحقة بالأرض بحسب مشاهداته من الفضاء خلال مهمته الثانية في المدار. ورد بيسيكه على أسئلة الرئيس قائلا: "من نافذة محطة الفضاء نرى بوضوح هشاشة الأرض، الواحة ذات الموارد المحدودة، والآثار السلبية للأنشطة البشرية وتلوث الأنهر والغلاف الجوي".

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وصف رائد الفضاء توما بيسكيه، في محادثة عبر الفيديو من محطة الفضاء الدولية الخميس، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأضرار المناخية اللاحقة بالأرض بحسب مشاهداته من الفضاء خلال مهمته الثانية في المدار.

ووجه الرئيس الفرنسي سؤالا إلى مواطنه بيسكيه من مكتبه في قصر الإليزيه قائلا: "هل ترى حقا تبعات الاختلال المناخي، هل من آثار ملموسة؟"

وأجاب رائد الفضاء الموجود في المدار حيث تنعدم الجاذبية: "للأسف نعم، سيدي الرئيس. من نافذة محطة الفضاء نرى بوضوح هشاشة الأرض، الواحة ذات الموارد المحدودة، والآثار السلبية للأنشطة البشرية وتلوث الأنهر والغلاف الجوي".

وتابع: "رأينا مناطق برمتها تحترق، كندا أو كاليفورنيا المغطاة بسحابة من الدخان، رأينا النيران بالعين المجردة على علو 400 كيلومتر، والأمر عينه في جنوب فرنسا واليونان وعلى حوض المتوسط". ومن المقرر أن يعود توما بيسكيه إلى الأرض في الأيام القليلة المقبلة، غير أن التاريخ المحدد لم يُعلن بعد.

وسأل ماكرون أيضا: "هل لاحظت أي تطور مقارنة مع المهمة السابقة؟"، فردّ بيسكيه: "نعم، هذه الظواهر الجوية تتسارع بصورة مقلقة".

وختم بيسكيه حديثه قائلا "آمل أن تُتخذ التدابير اللازمة ليبقى الكوكب قابلا للسكن للجميع"، عارضا على الرئيس الفرنسي إجراء محادثة جديدة خلال مهمته الفضائية المقبلة.

وخلص ماكرون إلى ضرورة "المضي بالالتزامات وتنفيذها بسرعة أكبر بكثير. هذا الهدف من مؤتمر الأطراف السادس والعشرين حول المناخ (كوب26) وما نحاول جميعنا فعله على المستوى الوطني والإقليمي والأوروبي".

فرانس24/ أ ف ب

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