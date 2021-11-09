فيروس كورونا والمفاعلات النووية ونظام التقاعد... أبرز المواضيع التي تطرق لها ماكرون في خطابه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون © أ ف ب

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في خطابه التاسع إلى الفرنسيين منذ بداية تفشي فيروس كورونا عن جملة من القرارات للحد من تأثير موجة خامسة من الوباء في فرنسا، بينها ربط تمديد صلاحية الشهادة الصحية لمن هم فوق 65 عاما بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح وذلك اعتبارا من 15 ديسمبر، وتمكين من هم فوق 50 عاما من إمكانية تلقيها اعتبارا من أول ديسمبر. كما تحدث ماكرون عن استئناف بناء مفاعلات نووية لضمان استقلال فرنسا في مجال الطاقة وتحقيق أهدافها المناخية.