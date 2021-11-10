بيسكيه يحط على سطح الأرض منهيا مهمة استمرت 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية

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بعد 199 يوما في محطة الفضاء الدولية، عاد رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه إلى الأرض ليل الاثنين الثلاثاء، وحطت الكبسولة دراغون التابعة لشركة سبايس إكس الفضائية بنجاح قبالة سواحل فلوريدا، حاملة كذلك ثلاثة رواد فضاء آخرين هم الياباني أكيهيكو هوشيدي والأمريكيان شاين كيمبرو وميغن ماك آرثر.

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ختم رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه مهمته الثانية في الفضاء بعودته إلى الأرض ليل الاثنين الثلاثاء بعدما قضى ستة أشهر في المدار في محطة الفضاء الدولية.

وحطت الكبسولة دراغون التابعة لشركة سبايس إكس الفضائية بنجاح قبالة سواحل فلوريدا، حاملة كذلك ثلاثة رواد فضاء آخرين هم الياباني أكيهيكو هوشيدي والأميركيان شاين كيمبرو وميغن ماك آرثر.

ووصلت الكبسولة إلى خليج المكسيك في تمام الساعة 3,00 ت غ الثلاثاء. ورفعت بواسطة رافعة على متن سفينة كانت تنتظر على مقربة، وتم فتح بوابتها فظهر توما بيسكيه في أولى الصور جالسا في بدلته الفضائية رافعا إبهامه. ثم تم إخراج رواد الفضاء الواحد تلو الآخر، وآخرهم بيسكيه، ووضعوا جميعهم على حمالات من باب الحيطة.

وقد أمضى رائد الفضاء الفرنسي البالغ 43 عاما 199 يوما في الفضاء، أعطى خلالها ملايين الأشخاص لمحة عن الحياة في المدار من خلال منشوراته الوفيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقبل بضع ساعات من انطلاق رحلة العودة، كتب بيسكيه على تويتر: "أشعر بالفخر لتمثيل فرنسا مجددا في الفضاء!". مضيفا في تغريدة أخرى "القمر في المرة المقبلة؟". كما حملت كبسولة دراغون التابعة لشركة سبايس إكس الفضائية 240 كيلوغراما من المعدات والتجارب العلمية.

تجدر الإشارة إلى أن رحلة العودة للأرض تمت على مراحل. فانطلقت الكبسولة من محطة الفضاء الدولية عند الساعة 19,05 بتوقيت غرينتش كما كان مقررا.

بعد ذلك، قامت المركبة دراغون بدورة حول المحطة الفضائية استغرقت حوالي ساعة ونصف لتصويرها بدقة من الخارج، وشوهد بيسكيه في بث مباشر عبر الفيديو لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وقد خلع بدلته الفضائية وهو يلتقط هذه الصور من خلال كوة الكبسولة. ثم بدأت عملية الهبوط إلى الأرض، واستغرقت رحلة العودة بشكل إجمالي حوالي ثماني ساعات.

وكانت هذه أول مرة يهبط بيسكيه في البحر، إذ إنه حط بعد مهمته الأولى في 2016-2017، في سهوب كازاخستان بمركبة سويوز الروسية.

فرانس24/أ ف ب

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