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فرنسا: القضاء يستمع إلى شهادة الرئيس السابق فرانسوا هولاند في اعتداءات 13 نوفمبر بباريس

موفد فرانس24 وسيم الدالي من أمام محكمة الجنايات الخاصة بباريس حيث يدلي الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند بإفادته في اعتداءات باريس 2015 © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

يدلي الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند بإفادته ظهر الأربعاء أمام محكمة الجنايات الخاصة بباريس حيث تجري محاكمة المتهمين في اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصا. وقال موفد فرانس24 وسيم الدالي أن الكثير من الأطراف تترقب شهادة هولاند خصوصا من ممثلي الضحايا والمصابين. ويتساءل الكثير من المراقبين عن الإجراءات التي اتخذها الرئيس الفرنسي السابق بشأن التهديدات بحدوث اعتداءات جديدة حينها بعد أشهر من الهجوم على مقر صحيفة "شارلي إيبدو".