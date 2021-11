هولاند: تنظيم "الدولة الإسلامية" هاجم فرنسا بسبب أسلوب حياتنا وليس سياستنا الخارجية

تغريدة فرانسوا هولاند

Dans une démocratie, pour punir les responsables ou les complices d’une attaque monstrueuse, la réponse est celle du Droit et non de la vengeance. C’est pourquoi la démocratie sera toujours plus forte que la barbarie. C’est toujours elle qui l’emporte à la fin. pic.twitter.com/5GcTzyyqCc