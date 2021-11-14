فيروس كورونا: السلطات الأسترالية ترجح تطعيم الأطفال دون سن 12 عاما في يناير المقبل

رجحت الأحد السلطات الصحية الأسترالية تطعيم الأطفال الأقل من 12 عاما ضد مرض كوفيد-19 بداية من يناير/كانون الثاني 2022. وسيتراوح عمر الأطفال المعنيين بتلقي اللقاح بين 5 و11 عاما، لكن وزير الصحة جريج هانت قال إن بيانات الصحة والسلامة الخاصة بالتطعيمات التي سيتم إعطاؤها للأطفال قيد المراجعة ولن يتخذ قرار بهذا الشأن قبل بداية العام المقبل.

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ذكر مسؤولون صحيون إستراليون الأحد إنه من المرجح أن تبدأ بلادهم في تطعيم الأطفال دون سن 12 عاما في يناير/كانون الثاني للتصدي لمرض فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة جريج هانت إن المنظمين الطبيين ما زالوا يراجعون بيانات الصحة والسلامة الخاصة بالتطعيمات التي سيتم إعطاؤها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما ومن غير المرجح أن يتخذوا قرارا هذا العام. وتعد أستراليا واحدة من أكثر الدول تطعيما ضد فيروس كورونا في العالم.

وأوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هذا الشهر بجرعة من لقاح فايزر/بيونتيك للاستخدام على نطاق واسع في الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما ، بعد أن أجازتها هيئة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

وطبقا لبيانات وزارة الصحة فقد تخطت أستراليا يوم الجمعة حد التسعين في المئة لمن تلقوا جرعة واحدة في سن السادسة عشرة فأكثر مع حصول 83 في المئة على جرعتين. كما قامت الدولة بتطعيم 57.7 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما.

وكانت معدلات التطعيم المرتفعة في أستراليا أساسية وراء قرارها إعادة فتح الحدود الدولية جزئيا هذا الشهر لأول مرة منذ بداية الجائحة على الرغم من تفشي سلالة دلتا في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا أكثر ولايتين اكتظاظا بالسكان في أستراليا.

وسجلت اليوم الأحد 1100 إصابة في الولايتين اللتين يقطنهما نحو 60 في المئة من سكان أستراليا. وتوفي خمسة أشخاص بالفيروس.

فرانس24/ رويترز

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