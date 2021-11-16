تفكيك مخيم للمهاجرين شمال فرنسا في ظل توتر مع لندن على خلفية أزمة الهجرة

قامت الشرطة الفرنسية بتفكيك موقع خيام لمهاجرين غير شرعيين في غراند-سانت وهو موقع ساحلي قرب دونكيرك (شمال)، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الثلاثاء. وكان الوزير الفرنسي قد انتقد مساء الاثنين سياسات السلطات في لندن، معتبرا أنه "ليس لدى بريطانيا دروس تمليها علينا".

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أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على حسابه على تويتر الثلاثاء أن الشرطة الفرنسية تفكك موقع خيام لمهاجرين غير شرعيين في غراند-سانت، وهو موقع ساحلي شمالي قرب دونكيرك.

وفي وقت، أكد دارمانان بعد حديث له مع نظيرته البريطانية بريتي باتيل الليلة الماضية إن فرنسا وبريطانيا ستُشددان إجراءاتهما ضد مهربي المهاجرين.

وتصاعد من جديد استياء بريطانيا من ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنكليزي من الشواطئ الفرنسية بعد أيام من وصول أكثر من ألف لاجئ إلى جنوب إنكلترا في يوم واحد الأسبوع الماضي.

انتقاد لاذع لبريطانيا

وكان دارمانان قد اعتبر مساء الاثنين أنه "ليس لدى بريطانيا دروس تمليها علينا" حول إدارة فرنسا للمهاجرين الذين يريدون الانتقال إلى المملكة المتحدة.

وتابع في حديث لقناة "سي نيوز" الفرنسية أن البريطانيين "يجب أن يتوقفوا عن استخدامنا لحل مشكلاتهم الداخلية. نحن لسنا معاونين لهم ولا مساعدين لهم".

وأشار دارمانان إلى أن الوضع في كاليه حيث يحتشد مهاجرون على أمل الانتقال إلى بريطانيا هو نتيجة لتصرفات حكومة بوريس جونسون.

وأضاف: "أن المنظمات غير الحكومية التي تمنع الشرطة والدرك من العمل هي إلى حد كبير منظمات غير حكومية بريطانية مع مواطنين بريطانيين على الأراضي الفرنسية ويقومون بأنشطة دعائية".

كما لفت إلى أن "المهربين الذين ينظمون الشبكات ويستغلون النساء والأطفال، كثير منهم موجودون في بريطانيا".

وانتقد دارمانان "سوق العمل في بريطانيا الذي يعتمد إلى حد كبير على جيش احتياطي، كما يقول كارل ماركس، وهم الأشخاص غير النظاميين الذين يمكنهم العمل بأجر منخفض". وشدد على أنه "إذا غير البريطانيون تشريعاتهم بدرجة كبيرة - لقد فعلوا ذلك، ولكن ليس بما يكفي - فلن يبقى أحد في كاليه أو دونكيرك".

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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