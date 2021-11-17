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فرنسا: وزير الداخلية السابق برنار كازنوف يدلي بشهادته في اعتداءات 13 نوفمبر بباريس

وزير الداخلية الفرنسي السابق يدلي شهدلي بشهاداته في اعتداءت 13 نوفمبر في باريس. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

بعد أسبوع من تقديم الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند شهادته بخصوص اعتداءات 13 نوفمبر بباريس، مثل وزير الداخلية السابق برنار كازنوف أمام المحكمة لتقديم إفادته. وأكد كازنوف أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية كانت تدرس في الليلة التي سبقت الاعتداءات مئات الملفات بخصوص 951 إرهابيا وألقت القبض على 300 منهم. وشدد كازنوف على أنه لم يتلق أي مذكرة باحتمال حدوث هجمات تستهدف مسرح الباتكلان. وأقر كازنوف بالإخفاق في تفادي الهجمات على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.