فيروس كورونا: المستشار العلمي للحكومة الفرنسية يؤكد أن العودة للعمل من المنزل "ليست مستبعدة"

في خضم مخاوف من موجة جديد لجائحة كوفيد-19 في أوروبا، قال جان فرنسوا دلفريسي كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء إنه لا يمكنه استبعاد أن تطلب الحكومة من الشركات مرة أخرى التوسع في العمل من المنزل مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في فرنسا. واستخدمت الحكومات في مختلف أرجاء العالم العمل من المنزل كسبيل للحد من انتشار فيروس كورونا بالرغم من آثاره على النشاط الاقتصادي.

إعلان اقرأ المزيد

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا، أكد كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية جان فرنسوا دلفريسي الأربعاء إنه لا يمكنه استبعاد أن تطلب الحكومة من الشركات مرة أخرى التوسع في العمل من المنزل.

وقال دلفريسي لإذاعة فرانس إنتر ردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة قد توصي أصحاب الأعمال مرة أخرى بأن يعمل موظفوهم من المنزل "نعم في الأغلب... العمل من المنزل أحد الأدوات المتاحة لدينا".

وسجلت وزارة الصحة الفرنسية 19778 حالة إصابة جديدة يوم الثلاثاء وهي أعلى زيادة في 24 ساعة منذ 25 أغسطس/ آب ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 7,31 مليون إصابة. ويبلغ عدد الوفيات 91345 وفاة.

واستخدمت الحكومات في مختلف أرجاء العالم العمل من المنزل كسبيل للحد من انتشار فيروس كورونا على الرغم من أن العمل من المنزل أثر على النشاط الاقتصادي بسبب تواجد أعداد أقل من الناس في المتاجر والشركات في المناطق التجارية.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك