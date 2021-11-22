إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بفيروس كورونا
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أفاد مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الإثنين أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا. وقال المكتب إن أنشطة كاستكس ستعدل في الأيام المقبلة للتوافق مع مدة العزل الذاتي الذي سيخضع له لمدة عشرة أيام.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الإثنين أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا وأنه يخضع لعزل ذاتي.
وكان المدير العام لمستشفيات المساعدة العامة في باريس مارتن هيرش قد أعلن الإثنين أن عدد المرضى المصابين بكوفيد-19 الذين أودعوا أقسام الرعاية المركزة في البلاد "مستقر نسبيا"، موضحا أن التداعيات المحتملة للموجة الوبائية الخامسة على المستشفيات لن تحصل قبل "نهاية كانون الأول/ديسمبر أو كانون الثاني/يناير".
فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
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