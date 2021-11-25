صيادون فرنسيون يغلقون موانئ في قناة المانش للمطالبة بالتسريع في منح التراخيص بعد بريكسيت

صيادون فرنسيون في ميناء بولوني سور مير (شمال البلاد) في 28 ديسمبر/كانون الأول 2020.

أعلنت لجنة الثروة السمكية الوطنية في فرنسا الخميس إغلاق ثلاث موانئ لقناة المانش ونفقها للمطالبة بمنح تراخيص الصيد بسرعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس اللجنة، جيرار روميتي: "لا نريد صدقات، نريد فقط استعادة تراخيصنا". من جانبها، قالت الحكومة البريطانية الخميس إنها "أصيبت بخيبة أمل" جراء تهديدات الصيادين الفرنسيين بإغلاق نفق قناة المانش.

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أعلنت لجنة الثروة السمكية الوطنية في فرنسا الخميس إغلاق ثلاث موانئ لقناة المانش ونفقها، في خطوة تحذيرية للمطالبة بمنح تراخيص الصيد بسرعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسيمنع الصيادون وصول العبارات إلى ثلاث موانئ في قناة المانش هي سان مالو وويسترهام وكاليه. وعلى البر، سيمنعون وصول مركبات الشحن إلى محطة الشحن عبر النفق تحت المانش لبضع ساعات.

وقال رئيس اللجنة، جيرار روميتي، في مؤتمر صحافي: "لا نريد صدقات، نريد فقط استعادة تراخيصنا. يجب أن تحترم بريطانيا اتفاق بريكسيت. ما زال هناك الكثير من الصيادين الذين ينتظرون" استئناف عملهم.

وأضاف: "لقد مر 11 شهرا ونحن ننتظر القرار. صبرنا له حدود. نأمل أن يسمع هذا التحذير"من دون أن يستبعد فرضية "عدم اتخاذ أي إجراء" في المستقبل. واعتبر أن هذه الخطوة بمثابة رد على الموقف "الاستفزازي" و"المهين" للبريطانيين.

كما شكك روميتي في مدى صلابة التزام الأوروبيين الداعم لصيادي الاتحاد الأوروبي مرحبا بـ"الإنذار" الذي وجهته الأربعاء المفوضية الأوروبية والتي طلبت فيه من لندن تسوية هذا النزاع بحلول 10 كانون الأول/ديسمبر.

من جانبها، قالت الحكومة البريطانية الخميس إنها "أصيبت بخيبة أمل" جراء تهديدات الصيادين الفرنسيين بإغلاق نفق قناة المانش.

وأشار الناطق باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون أمام الصحافيين إلى أن "الأمر يعود إلى الفرنسيين للتأكد من عدم وجود أي تحرك غير قانوني وعدم تأثر التجارة" به. وأضاف: "نواصل مراقبة الوضع عن كثب".

فرانس24/ أ ف ب

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