الرئيس الفرنسي يتلقى جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا

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نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، وهي عبارة عن علامة "صح" باللون الأخضر تشير لتلقيه جرعة معززة من أحد لقاحات فيروس كورونا، مع استهداف باريس للإسراع بحملة التطعيم لمكافحة موجة خامسة من الوباء.

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نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر الاثنين تشير لتلقيه جرعة معززة من أحد لقاحات فيروس كورونا، مع استهداف باريس للإسراع بحملة التطعيم لمكافحة موجة خامسة من الوباء.

ونشر ماكرون علامة "صح" باللون الأخضر إلى جانب عبارتي "جرعة معززة" و "لقاح مضاد للإنفلونزا".

وحسب تلفزيون "بي.إف.إم" وصحيفة لو فيغارو، حصل ماكرون على جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا في مطلع الأسبوع.

فراس24/ رويترز

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