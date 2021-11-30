جوزيفين بيكر رمز المقاومة والحرية تدخل مقبرة العظماء في باريس

ترقد الفنانة الأمريكية الفرنسية الراحلة جوزيفين بيكر، التي تعتبر إحدى رموز المقاومة الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية اعتبارا من مساء الثلاثاء في مقبرة العظماء في باريس ، في احتفال ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وحازت جوزيفين بيكر وسام الشرف ووساما عسكريا وميدالية المقاومة لدورها في دعم "قوات فرنسا الحرة". ونقل عسكريون نعشها على وقع النشيد الوطني الفرنسي وبعض أغنيات النجمة ، إلا أن نصبا تذكاريا لا يضم رفاتها سيمثلها في البانثيون، حيث سيبقى رفات الفنانة الراحلة في مقبرة بموناكو.

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تنضم الفنانة الأمريكية الفرنسية الراحلة جوزيفين بيكر، الوجه البارز في المقاومة الفرنسية ومكافحة العنصرية، إلى البانثيون في باريس مساء الثلاثاء. في احتفال ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كرم ذكرى حياة الفنانة المتسمة "بالسعي إلى الحرية والعدالة".

والفنانة الاستعراضية المولودة في ميزوري سنة 1906 والتي دفنت في موناكو بعد وفاتها سنة 1975، ستصبح أول امرأة سوداء ترقد في مقبرة العظماء في باريس وسادس امرأة بعد سيمون فاي في 2018. ويأتي دخولها البانثيون بقرار من الرئيس الفرنسي بعد 46 عاما على وفاتها في 12 أبريل/نيسان 1975 عن عمر 68 عاما.

فرانس24

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