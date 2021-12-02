الانتخابات التمهيدية لحزب "الجمهوريون" الفرنسي: سيوتي وبيكريس يتأهلان إلى الدورة الثانية

اتسمت الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية لحزب "الجمهوريون" اليميني في فرنسا بمفاجئتين كبريين، بعد حلول إيريك سيوتي أولا بالرغم من التوقعات السابقة التي استبعدت فوزه، وتأهله إلى جانب فاليري بيكريس إلى الدورة الثانية التي ستقام السبت لاختيار مرشح الحزب إلى الانتخابات الرئاسية. أما المفاجئة الثانية فكانت خسارة كزافيه برتران الذي كان المرشح الأوفر حظا لدى اليمين بحسب استطلاعات الرأي وحلوله في المركز الرابع بعد ميشال بارنيه.

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فاز كل إيريك سيوتي وفاليري بيكريس الخميس في الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية لحزب "الجمهوريون" اليميني، وسيتواجه الفائزان في الدورة الثانية يوم السبت لاختيار مرشح عن الحزب إلى السباق الرئاسي الفرنسي.

وحملت هذه النتائج مفاجأة تمكنت من عكس توقعات سابقة. فقد كان من المستبعد تأهل إيريك سيوتي إلى الدورة الثانية، لكنه تمكن من الفوز وحل أولا مع حصده 25,59 في المئة من الأصوات. أما المفاجأة الثانية، فتمثلت بخسارة كزافيه برتران الذي كان المرشح الأوفر حظا لدى اليمين بحسب استطلاعات الرأي، بعد نيله 22,36 في المئة من الأصوات وحلوله رابعا.

تجدر الإشارة إلى أن بيكريس حازت على 25 في المئة من أصوات أعضاء الحزب، فيما حل ميشال بارنيه ثالثا مع 23,93 في المئة.

ويمثل سيوتي التيار الأكثر يمينية في حزب "الجمهوريون" برفضه الانضمام إلى "الجبهة الجمهورية" المتطرفة لدعم إيمانويل ماكرون ضد مارين لوبان في الدور الثاني لرئاسيات 2017. ويؤكد أنه يفضل دعم إيريك زمور في مواجهة ماكرون في حال وصولهما إلى الدور الثاني لرئاسيات 2022.

أما بيكريس فتتمتع بمسيرة سياسية محترمة إذ انتخبت مرتين نائبة في الجمعية العامة وشغلت منصب وزيرة التعليم العالي ووزيرة الميزانية والناطقة باسم الحكومة بين الأعوام 2007 و2012. وتعد بيكريس مرشحة وسط اليمين لكنها شددت من خطابها حول الهجرة.

فرانس24

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