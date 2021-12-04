أنصار حزب "الجمهوريون" يختارون بين بيكريس وسيوتي لتمثيلهم في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

ينتخب أنصار حزب "الجمهوريون" اليميني في فرنسا لليوم الثاني السبت مرشحهم لخوض الانتخابات الرئاسية 2022، على أمل إطلاق دينامية تتيح للمرشح الفائز الوصول إلى الدورة الثانية من السباق الرئاسي. ويتواجه في الجولة الثانية من هذه الانتخابات التمهيدية، كل من النائب عن منطقة آلب-ماريتيم (جنوب) إيريك سيوتي وهو من التيار الأكثر يمينية في الحزب، والوزيرة السابقة ورئيسة منطقة "إيل-دو- فرانس" فاليري بيكريس، واللذين صنعا المفاجأة في الدورة الأولى.

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يختار أنصار حزب "الجمهوريون" اليميني الفرنسي لليوم الثاني السبت مرشحهم للانتخابات الرئاسية 2022، بما يتيح للمرشح الفائز الوصول إلى الدورة الثانية من السباق الرئاسي.

تغريدة حزب "الجمهوريون" Les adhérents LR votent jusqu’à 14h ce samedi #CongresLR pic.twitter.com/xAWnapDUXo — Fédé Républicains 35 (@FederationLR35) December 3, 2021

ويتواجه في هذه الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية النائب عن منطقة آلب-ماريتيم (جنوب) إيريك سيوتي ورئيسة منطقة "إيل-دو- فرانس" فاليري بيكريس، واللذين صنعا المفاجأة في الدورة الأولى.

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وعلى عكس التوقعات، تمكن سيوتي من الفوز في الجولة الأولى من انتخابات الحزب وحل أولا بنتيجة 25,59 بالمئة من الأصوات، فيما حصلت بيكريس على 25 بالمئة من الأصوات.

تغريدة حزب "الجمهوريون" 🚀 À 10h00, le taux de participation pour le 2nd tour du #CongresLR s’élève à 7⃣6⃣,6⃣%



🗳️ Vous avez jusqu'à 14h00 pour voter ➡️ https://t.co/gOTNSbDGuh pic.twitter.com/mxJDK7eD11 — les Républicains (@lesRepublicains) December 4, 2021

ويمثل سيوتي التيار الأكثر يمينية في حزب "الجمهوريون" وقد رفض الانضمام إلى "الجبهة الجمهورية" المتطرفة لدعم إيمانويل ماكرون ضد مارين لوبان في الدور الثاني لرئاسيات 2017. كما أنه يؤكد أنه يفضل دعم إيريك زمور في مواجهة ماكرون في حال وصولهما إلى الدور الثاني لرئاسيات 2022.

من جهتها، انتخبت بيكريس مرتين كنائبة في الجمعية العامة (البرلمان) وسبق أن عملت وزيرة للتعليم العالي وللميزانية وكانت الناطقة باسم الحكومة في الفترة ما بين 2007 و2012. وهي تعد مرشحة وسط اليمين لكنها شددت هي الأخرى من لهجتها حيال ملف الهجرة.

فرانس24/ أ ف ب

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