الانتخابات الفرنسية 2022

أنصار حزب "الجمهوريون" يختارون بين بيكريس وسيوتي لتمثيلهم في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

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فاليري بيكريس وإيريك سيوتي.
فاليري بيكريس وإيريك سيوتي. © صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24.
نص: فرانس24 تابِع
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فيديو: دانة منصور | فرانس 3
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ينتخب أنصار حزب "الجمهوريون" اليميني في فرنسا لليوم الثاني السبت مرشحهم لخوض الانتخابات الرئاسية 2022، على أمل إطلاق دينامية تتيح للمرشح الفائز الوصول إلى الدورة الثانية من السباق الرئاسي. ويتواجه في الجولة الثانية من هذه الانتخابات التمهيدية، كل من النائب عن منطقة آلب-ماريتيم (جنوب) إيريك سيوتي وهو من التيار الأكثر يمينية في الحزب، والوزيرة السابقة ورئيسة منطقة "إيل-دو- فرانس" فاليري بيكريس، واللذين صنعا المفاجأة في الدورة الأولى.

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يختار أنصار حزب "الجمهوريون" اليميني الفرنسي لليوم الثاني السبت مرشحهم للانتخابات الرئاسية 2022، بما يتيح للمرشح الفائز الوصول إلى الدورة الثانية من السباق الرئاسي.

تغريدة حزب "الجمهوريون"

ويتواجه في هذه الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية النائب عن منطقة آلب-ماريتيم (جنوب) إيريك سيوتي ورئيسة منطقة "إيل-دو- فرانس" فاليري بيكريس، واللذين صنعا المفاجأة في الدورة الأولى.

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وعلى عكس التوقعات، تمكن سيوتي من الفوز في الجولة الأولى من انتخابات الحزب وحل أولا بنتيجة 25,59 بالمئة من الأصوات، فيما حصلت بيكريس على 25 بالمئة من الأصوات.

تغريدة حزب "الجمهوريون"

ويمثل سيوتي التيار الأكثر يمينية في حزب "الجمهوريون" وقد رفض الانضمام إلى "الجبهة الجمهورية" المتطرفة لدعم إيمانويل ماكرون ضد مارين لوبان في الدور الثاني لرئاسيات 2017. كما أنه يؤكد أنه يفضل دعم إيريك زمور في مواجهة ماكرون في حال وصولهما إلى الدور الثاني لرئاسيات 2022.

من جهتها، انتخبت بيكريس مرتين كنائبة في الجمعية العامة (البرلمان) وسبق أن عملت وزيرة للتعليم العالي وللميزانية وكانت الناطقة باسم الحكومة في الفترة ما بين 2007 و2012. وهي تعد مرشحة وسط اليمين لكنها شددت هي الأخرى من لهجتها حيال ملف الهجرة.

فرانس24/ أ ف ب

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