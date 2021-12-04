فرنسا: بيكريس مرشحة حزب "الجمهوريون" لانتخابات الرئاسة بعد فوزها على سيوتي

فازت رئيسة منطقة "إيل دو فرانس" فاليري بيكريس بترشيح حزب "الجمهوريون" اليميني للانتخابات الرئاسية الفرنسية المزمع إجراؤها في أبريل/نيسان 2022، إثر فوزها السبت بالدورة الثانية للانتخابات التمهيدية داخل الحزب.

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فازت فاليري بيكريس رئيسة منطقة "إيل دو فرانس"، المنطقة الباريسية، السبت بالدورة الثانية للانتخابات التمهيدية لحزب "الجمهوريون" لتصبح مرشحة الحزب الرسمية في السباق الرئاسي الفرنسي 2022، بنتيجة 60,95 في المئة.

وتواجهت بيكريس في الدورة الثانية مع النائب عن منطقة آلب-ماريتيم (جنوب) إيريك سيوتي (39,05 في المئة)، الذي حل أولا خلال الدورة الأولى لهذه الانتخابات التمهيدية.

فرانس24

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