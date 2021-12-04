الانتخابات الفرنسية 2022

فرنسا: بيكريس مرشحة حزب "الجمهوريون" لانتخابات الرئاسة بعد فوزها على سيوتي

نشرت في:

مرشحة حزب "الجمهوريون" للرئاسة الفرنسية فاليري بيكريس
مرشحة حزب "الجمهوريون" للرئاسة الفرنسية فاليري بيكريس © رويترز
نص: فرانس24 تابِع

فازت رئيسة منطقة "إيل دو فرانس" فاليري بيكريس بترشيح حزب "الجمهوريون" اليميني للانتخابات الرئاسية الفرنسية المزمع إجراؤها في أبريل/نيسان 2022، إثر فوزها السبت بالدورة الثانية للانتخابات التمهيدية داخل الحزب.

إعلان

فازت فاليري بيكريس رئيسة منطقة "إيل دو فرانس"، المنطقة الباريسية، السبت بالدورة الثانية للانتخابات التمهيدية لحزب "الجمهوريون" لتصبح مرشحة الحزب الرسمية في السباق الرئاسي الفرنسي 2022، بنتيجة 60,95 في المئة.

وتواجهت بيكريس في الدورة الثانية مع النائب عن منطقة آلب-ماريتيم (جنوب) إيريك سيوتي (39,05 في المئة)، الذي حل أولا خلال الدورة الأولى لهذه الانتخابات التمهيدية.  

 

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR