فيروس كورونا: ارتفاع عدد الإصابات بمتحورة "أوميكرون" في فرنسا إلى 12 حالة

صورة نشرت في 2 ديسمبر/كانون الأول 2021، تظهر حقنا للقاح المضاد لفيروس كورونا مع خلفية لمتحورة أوميكرون.

أعلنت وكالة الصحة العامة في فرنسا مساء الجمعة عن ارتفاع عدد الإصابات بمتحورة "أوميكرون" إلى 12 حالة، مشيرة إلى عزل المرضى في منازلهم وتنفيذ تدابير لتحديد "الأشخاص المخالطين لهم". وفيما توفي قرابة 120 ألف شخص بفيروس كورونا في فرنسا منذ ظهور الجائحة، تم تطعيم نحو 90 بالمئة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، في أعلى معدل تطعيم في الاتحاد الأوروبي.

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ارتفع عدد الإصابات بالمتحورة "أوميكرون" في فرنسا إلى 12 حالة، حسب أحدث تقرير نشرته السلطات الصحية مساء الجمعة.

وفي هذا الصدد، أفادت وكالة الصحة العامة المكلفة خصوصا بمراقبة تطور الجائحة، على موقعها الإلكتروني بأنه "في الساعة 16,00 (15,00 ت غ)، أبلغ عن ثلاث إصابات مؤكدة جديدة بالمتحورة أوميكرون في فرنسا". بذلك يرتفع إلى 12 عدد المرضى الذين تأكدت إصابتهم بالمتحورة الجديدة في البلاد. وأشارت السلطات الصحية إلى أن "المرضى عزلوا أنفسهم في منازلهم وتم تنفيذ التدابير الخاصة بتحديد الأشخاص المخالطين لهم".

وكان رئيس الوزراء جان كاستكس أعلن الخميس عن أن "الموجة الخامسة من الجائحة قوية"، مشددا على أن "الوضع مقلق". وقال إن مجلس الدفاع الصحي سينعقد الإثنين للبحث في "ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية".

وتوفي زهاء 120 ألف شخص بسبب كوفيد-19 في فرنسا منذ بداية الجائحة. وتم تطعيم نحو 90 بالمئة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، وهو أحد أعلى معدلات التطعيم في الاتحاد الأوروبي.

وعلى المستوى الأوروبي، كشف إحصاء أجرته رويترز بأن أوروبا قد تخطت الجمعة 75 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، فيما تنتشر السلالة الجديدة بالقارة في الوقت الذي تئن فيه المستشفيات في بعض الدول تحت وطأة القفزة الحالية.

وسجلت أكثر من 15 دولة في أوروبا إصابات مؤكدة بالسلالة الجديدة التي هزت الأسواق المالية. وقالت وكالة الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي الخميس إن من الممكن أن يكون "أوميكرون" السبب في نصف الإصابات في أوروبا في غضون شهور قلائل.

و"أوميكرون" نسخة متحورة من فيروس كورونا أبلغ عنها للمرة الأولى في جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم تبين لاحقا أنها ظهرت بداية في هولندا، وهي الآن منتشرة في أكثر من عشرين بلدا.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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