فرنسا: مرشحة حزب الجمهوريين للرئاسة تتعهد بوقف "الهجرة غير المنضبطة"

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تشكر فاليري بيكريس، مرشحة حزب الجمهوريين اليميني للانتخابات الرئاسية لعام 2022، الحضور خلال اجتماع في باريس، في 11 ديسمبر/ الكانون الأول 2021.

في أول خطاب رئيسي لها السبت ضمن حملتها الانتخابية، تعهدت مرشحة حزب الجمهوريين المحافظ للانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل من العام المقبل، فاليري بيكريس، أن تجعل فرنسا القوة الأبرز في أوروبا وأن توقف "الهجرة غير المنضبطة".

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كشفت السبت مرشحة حزب الجمهوريين المحافظ للانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل عن حزمة من القرارات ضمن برنامجها الانتخابي.

وأشارت فاليري بيكريس، البالغة من العمر 54 عاما، إلى أنها ستجعل فرنسا القوة الأبرز في أوروبا، كما أنها ستعمل على وقف "الهجرة غير المنضبطة"، وذلك في أول خطاب رئيسي لها السبت ضمن حملتها الانتخابية.

واختار الجمهوريون فاليري بيكريس، الرئيسة السابقة لمنطقة إيل دو فرانس، في 4 كانون الاول/ديسمبر لتكون أول مرشحة رئاسية لهم في مواجهة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات نيسان/أبريل 2022.

فرنسا جديدة "في غضون خمس سنوات"

في خطابها، انتقدت المرشحة إنجازات ماكرون، وقالت إنها ستسعى إلى "تجديد فرنسا في غضون خمس سنوات وتحويلها في غضون عشر سنوات لتكون القوة الأولى في أوروبا"، متعهدة أن تكون "قائدة محاربة في كل مرة تتعرض فيها فرنسا للتهديد".

وقف الهجرة غير المنضبطة واستعادة الأمن

وأضافت بيكريس أنها سوف "توقف الهجرة غير المنضبطة وتكسر الغيتوات وتستعيد الأمن" في فرنسا التي تعرضت لهجمات عدة إرهابية في السنوات الأخيرة ارتكب بعضها مواطنون فرنسيون يتحدرون من أقليات عرقية.

كما اتخذت موقفا متشددا ضد "محطمي التماثيل" و"الذين يتخذون صفة الادعاء العام لماضينا" بعد احتجاجات شهدتها فرنسا مستوحاة من حركة "حياة السود مهمة" استهدفت النصب التذكارية المرتبطة بالتاريخ الاستعماري لفرنسا.

"برنامجي راديكالي لأن الوضع يتطلب ذلك"

وطاولت انتقادات بيكريس المرشحين للرئاسة من اليمين المتطرف مارين لوبان وإريك زمور، مشيرة إلى "التطرف الذي يزيد من مشاكلنا بدون الرغبة في حلها أو القدرة على ذلك".

وقالت "قبل أسابيع قالوا إننا قد دُفنا وانقسمنا وخسرنا. لكننا عدنا متأهبين من أجل تحقيق النصر"، مضيفة "برنامجي راديكالي لأن الوضع يتطلب ذلك".

وتعهدت بيكريس أيضا تخفيف قوانين العمل الفرنسية ورفع سن التقاعد إلى 65 عاما وخفض ضريبة الميراث.

فرانس24/ أ ف ب

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