فيروس كورونا: فرنسا توافق على علاج تنتجه أسترازينيكا للمعرضين لخطر إصابة مرتفع

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مصاب بفيروس كورونا يتلقى عناية الفريق الطبي في مستشفى فرنسي، 1 ديسمبر 2021

وافقت السلطات الصحية الفرنسية على استخدام علاج بالأجسام المضادة من ابتكار شركة أسترازينيكا لدى البالغين المعرضين لخطر مرتفع بالإصابة بفيروس كورونا والذين تُظهر أجسامهم مقاومة كبيرة للقاحات.

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أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا الجمعة أنها وافقت على استخدام علاج بالأجسام المضادة ابتكرته شركة أسترازينيكا لدى المعرضين لخطر مرتفع بالإصابة بكوفيد-19.

فقالت الهيئة إنها أعطت "الضوء الأخضر للاستخدام الوقائي إيفوشيلد... لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بشكل حاد من كوفيد-19".

وكان علاج إيفوشيلد الذي طورته شركة الأدوية البريطانية-السويدية قد حصل هذا الأسبوع على تصريح استخدام طارئ في الولايات المتحدة للبالغين والأطفال الذين يبلغ عمرهم 12 عاما وما فوق، فيما تتيح الموافقة الفرنسية استخدامه على البالغين فقط.

ويُعطى إيفوشيلد المكوّن من مزيج من اثنين من الأجسام المضادة الوحيدة النسيلة، على جرعتين.

والأجسام المضادة الوحيدة النسيلة والتي تتعرف على جزيء معين من الفيروس أو البكتيريا المستهدفة، هي نسخ تركيبية من الأجسام المضادة الطبيعية.

على عكس غالبية علاجات كوفيد-19 الأخرى والتي تُعطى للمصابين الذين دخلوا المستشفى لمنع إصابتهم بأعراض خطيرة، فإن إيفوشيلد مخصص لمن لم يصابوا بعد ولكن قد لا تكون لديهم استجابة مناعية كافية.

ونبهت هيئة الصحة العامة من إمكانية ظهور أعراض جانبية على القلب والأوعية الدموية تم تحديدها خلال التجارب السريرية للعلاج وأوصت بعدم إعطاء الدواء للمصابين بكوفيد-19 والذين لديهم عاملا خطر أو أكثر، مثل المعاناة من السكري والسمنة.

فرانس24/أ ف ب

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