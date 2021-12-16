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فرنسا: ماكرون يدافع عن حصيلته الرئاسية دون إعلان ترشحه رسميا لولاية ثانية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدافع عن حصيلته خلال حوار تلفزيوني مطول، 15 كانون الأول/ ديسمبر 2021. © أ ف ب

قبل نحو أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حوار تلفزيوني مطول حصيلة عهدته دون الإعلان رسميا عن ترشحه لولاية ثانية. وتطرق الرئيس الفرنسي في الحوار إلى مواضيع عدة على غرار موضوع التعايش بين مختلف مكونات المجتمع الفرنسي والعواصف التي هزت فترة حكمه كاحتجاجات السترات الصفراء والحراك المعارض لإصلاح قانون التقاعد وجائحة فيروس كورونا. ولم يستبعد ماكرون أن يصبح التطعيم ضد الوباء إجباريا في المستقبل.