اعتقال أكثر من 50 شخصا خلال احتفالات الجزائريين في فرنسا بالفوز بكأس العرب

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شهدت باريس ومدن فرنسية أخرى توترات مع الشرطة خلال احتفالات الجماهير الجزائرية بفوز منتخب بلادها بكأس العرب في النهائي على حساب تونس. وقد اعتقلت السلطات الفرنسية 55 شخصا، بينهم 32 في باريس، وفرضت غرامة على 432 لعدم امتثالهم لمرسوم المحافظة الذي يحظر الوصول إلى جادة شانزليزيه أو بسبب مخالفات مرورية.

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أوقفت السلطات الفرنسية 55 شخصا مساء السبت خلال احتفالات الجماهير الجزائرية، في باريس ومدن فرنسية أخرى، بفوز منتخب بلادها بكأس العرب في النهائي على حساب تونس، وفق ما علمت وكالة الأنباء الفرنسية من مصدر في الشرطة الأحد.

وحصل توتر بين الجماهير الجزائرية والشرطة بعد فوز "محاربو الصحراء" بلقبهم الأول في كأس العرب على حساب تونس 2-صفر في التمديد في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشار تقرير نهائي صباح الأحد، إلى اعتقال 32 شخصا في باريس وفرضت غرامة على 432 لعدم امتثالهم لمرسوم المحافظة الذي يحظر الوصول إلى جادة الشانزليزيه أو بسبب مخالفات مرورية، وفق ما ذكر حساب شرطة باريس على تويتر.

تجدر الإشارة إلى أن مدير الشرطة أعلن الخميس عن إقامة محيط أمني في الجادة يمنع تجمع الأنصار في داخله.

إلى ذلك، ألقي القبض على 23 شخصًا في باقي أنحاء فرنسا، بينهم 14 على وجه الخصوص في روبيه، حيث احتفل قرابة ألف شخص بالفوز، بحسب مصدر في الشرطة.

فيما تجمع قرابة ألفي شخص في مدينة ليل حيث ألقت الشرطة القبض على شخصين. أما في ليون، أصيب سبعة من ضباط الشرطة بجروح طفيفة واعتقل شخص واحد، وفقًا لمحافظة رون ومصدر في الشرطة.

فرانس24/أ ف ب

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