فيروس كورونا: فرنسا لا تعتزم تمديد عطلة عيد الميلاد للمدارس

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رغم انتشار متحور أوميكرون الجديد السريع الانتشار من فيروس كورونا، لا تعتزم الحكومة الفرنسية تمديد عطلة عيد الميلاد للمدارس، وفق ما أكده وزير التعليم جان ميشيل بلانكير.

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أكد وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير لقناة بي.إف.إم التلفزيونية الأحد أن الحكومة لا تعتزم تمديد عطلة عيد الميلاد للمدارس بسبب انتشار أوميكرون المتحور الجديد السريع الانتشار من فيروس كورونا.

وقدمت بعض الدول الأوروبية موعد عطلة عيد الميلاد ودعت فاليري بيكريس السياسة المحافظة ومرشحة الرئاسة الفرنسية تمديد العطلة حتى يمكن رصد الإصابات التي ستحدث في نهاية العام قبل عودة التلاميذ للمدارس.

فرانس24/رويترز

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