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الدكتورة منار مراد: "مخاوف في فرنسا من بلوغ ذروة الموجة الخامسة بسبب متحور أوميكرون"

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

لا يزال متحور "أوميكرون"، السلالة الجديدة لفيروس كورونا الشديدة العدوى، يتفشى في عدة دول أوروبية بينها فرنسا، وسط تحذيرات من إمكانية تحول هذا الانتشار إلى موجة سادسة للوباء مطلع السنة المقبلة. وفي السياق، قالت الدكتورة منار مراد أخصائية التخدير والإنعاش: "نحن في الموجة الخامسة من الكوفيد-19 بسبب سلالة دلتا، أما الموجة السادسة المتوقعة في يناير/كانون الثاني، فستكون بسبب أوميكرون". لدينا 3 آلاف مريض بالعناية المشددة مصابون بمتحور "دلتا". مضيفة "هناك مخاوف من أن سرعة التفشي ستؤدي لزيادة في أعداد المصابين وبلوغ ذروة الموجة وبالتالي عجز المؤسسات الطبية وغرف العناية".