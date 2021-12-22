فرنسا تشرع في تطعيم الأطفال ما بين 5 و11 عاما وسط تسارع انتشار المتحور أوميكرون

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طفلة تتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في باريس، 17 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

بعد إجراء مماثل في دول أوروبية أخرى، بدأت فرنسا الأربعاء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للأطفال بين سن الخامسة والحادية عشرة. وبات المتحور أوميكرون شديد الدعوى يشكل حوالي 20 % من الإصابات بالفيروس في مقابل 10 % خلال نهاية الأسبوع الماضي.

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في خضم تسارع انتشار المتحور أوميكرون في البلاد قبل أيام من عيد الميلاد، انطلقت فرنسا الأربعاء في تلقيح الأطفال بين 5 و11 عاما ضد فيروس كورونا بعد إجراء مماثل في دول أوروبية أخرى.

وقال وزير الصحة الفرنسية أوليفيه فيران "باشرنا رسميا تلقيح الأطفال" من هذه الفئة العمرية موضحا من جهة أخرى أن الجرعة المعززة لن تشمل اليافعين "في الوقت الراهن".

وفي اليوم نفسه أعلنت فنلندا أن حملة التلقيح للفئة 5-12 عاما ستبدأ بعد عيد الميلاد.

وسبق لدول أوروبية عدة أخرى من بينها بلجيكا والدانمارك والنمسا واليونان وقبرص وإسبانيا والبرتغال أن وسعت نطاق التطعيم ضد فيروس كورونا ليشمل الأطفال.

في فرنسا أيضا دعت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن الشركات إلى تعزيز العمل من المنزل في مواجهة كوفيد-19 داعية إياها من الآن للاستعداد لتوسيع إطاره بعد عطلة نهاية السنة، ليكون 3 إلى 4 أيام في الأسبوع.

انتشار متسارع

وأعلنت الحكومة مساء الثلاثاء المتحور أوميكرون ينتشر بشكل سريع جدا في فرنسا قبل أيام من عيد الميلاد. وبات هذا المتحور شديد العدوى يشكل حوالى 20 % من الإصابات بكوفيد-19 في مقابل 10 % خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وتوقع وزير الصحة الفرنسي الأربعاء أن يتجاوز عدد الإصابات اليومية في فرنسا بنهاية الشهر الحالي المئة ألف حالة.

وتبلغ الإصابات مستوى قياسيا جديدا في فرنسا مع 545 حالة أسبوعيا لكل مئة ألف نسمة مع ضعف هذا العدد في باريس.

وينتشر المتحور الجديد بشكل سريع في كل أرجاء القارة الأوروبية.

وقال هانس كلوغه مدير منطقة أوروبا في منظمة الصحة العالمية أن "أوميكرون في طور أن يصبح أو أنه أصبح مهيمن في دول عدة من بينها الدانمارك والبرتغال والمملكة المتحدة حيث تتضاعف الأرقام كل يوم ونصف اليوم إلى ثلاثة أيام ما يؤدي إلى عدد إصابات غير مسبوق".

فرانس24/ أ ف ب

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