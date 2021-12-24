أمام تفشي متحور أوميكرون... الهيئة العليا للصحة في فرنسا توصي بجرعة لقاح تنشيطية بعد 3 شهور من السابقة

© دوني شارليه أ ف ب

رجل يتلقى جرعة لقاح ضد كوفيد-19 في مركز تلقيح مؤقت في مدينة ليل في شمال فرنسا في 18 أيلول/سبتمبر 2021

أصدرت الهيئة العليا للصحة في فرنسا الجمعة توصية بإمكانية الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بعد ثلاثة أشهر من اكتمال التطعيم بالجرعة الثانية. تأتي هذه التوصية في سياق العمل المستمر على مواجهة انتشار الوباء، وفي ظل ارتفاع عدد الإصابات لأرقام قياسية غير مسبوقة.وسيجتمع مجلس الوزراء الاثنين لبحث فرض المزيد من القيود لمواجهة تفشي المتحور أوميكرون.

إعلان اقرأ المزيد

أوصت هيئة الصحة الفرنسية الجمعة بجرعة ثالثة من لقاح كورونا يفصلها 3 شهور عن الجرعة الأخيرة. تأتي هذه التوصية الجديدة ضمن الجهود المستمرة للحد من انتشار المتحور أوميكرون في البلاد.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران الأربعاء إن فرنسا قد تشهد مئة ألف إصابة يومية بكوفيد-19 قريبا ارتفاعا من نحو 70 ألف إصابة حاليا في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة خامسة من الجائحة.

وكانت فرنسا قد سجلت الخميس أكثر من 91 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر عدد إصابات يومية تسجله على الإطلاق منذ تفشي الجائحة، كما ارتفع عدد الوفيات بينما تواجه البلاد موجة خامسة من الفيروس.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران "أرقام اليوم ليست جيدة".

كما أظهرت بيانات الوزارة أن فرنسا سجلت 179 وفاة أخرى في المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين بلغ عدد مرضى فيروس كورونا في وحدات العناية المركزة 3208 مرتفعا بواقع 61 مريضا عن اليوم السابق.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك