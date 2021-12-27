الحكومة الفرنسية تتبنى مشروع قانون شهادة التطعيم وتشدد القيود لكبح انتشار فيروس كورونا

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تبنت الحكومة الفرنسية الاثنين مشروع قانون شهادة التطعيم عوضا عن الشهادة الصحية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 يناير/كانون الثاني 2022 إذا أقره مجلس النواب. هذا القرار، إضافة إلى إجراءات أخرى، أعلن عنه رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس خلال مؤتمر صحفي الاثنين لتقييم الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

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أعلن رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس الاثنين عن تبني الحكومة لمشروع قانون شهادة التطعيم عوضا عن الشهادة الصحية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 يناير/كانون الثاني 2022 إذا أقره مجلس النواب.

للمزيد: مؤتمر صحافي للحكومة الفرنسية بعد اجتماع لتقييم الوضع الوبائي لفيروس كورونا

كما أعلن كاستكس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة ومجلس الدفاع الصحي، عن مجموعة إجراءات أخرى في محاولة لكبح انتشار وباء كورونا.

وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى تشديد الإجراءات عبر جعل العمل من بعد "إلزاميًا" ثلاث مرات في الأسبوع ابتداء من الأسبوع المقبل، بعد أن تجاوزت فرنسا السبت عتبة 100 إلف إصابة يومية جديدة.

كما تقرر الحد من التجمعات إلى ألفين في الداخل وخمسة آلاف في الخارج، بالإضافة إلى منع تناول الطعام والشراب وقوفًا في الحانات والمقاهي وكذلك تناول الطعام والشراب في دور السينما والمسرح ووسائل النقل حتى للمسافات البعيدة. كما سيُفرض وضع الكمامة في مراكز المدن.

فرانس24/أ ف ب

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