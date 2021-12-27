فيديو/فيروس كورونا

فرنسا: مجلس الدفاع الصحي برئاسة ماكرون يبحث الطفرة في الإصابات وفرض "شهادة التطعيم"

رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في مطار "ليون سانت إكسوبيري" في 3 ديسمبر/كانون الأول 2021. © أ ف ب

يعقد مجلس الدفاع الصحي في فرنسا الاثنين جلسة "عبر الفيديو" برئاسة ماكرون لبحث سبل مواجهة الطفرة في عدد الإصابات بفيرورس كورونا، وإمكانية تشديد الإجراءات وأيضا مسألة فرض "شهادة التطعيم"، فيما سيعقب الجلسة المقرر عقدها في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش اجتماع لمجلس الوزراء، حسبما أعلن قصر الإليزيه. وتسعى الحكومة الفرنسية في خطوة تعتبر "مصيرية" إلى مواجهة متحور أوميكرون وخروج عدد الإصابات اليومية والأشخاص المعالجين في غرف الرعاية الفائقة عن السيطرة.