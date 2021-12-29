فيروس كورونا: فرنسا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة يومية في سابقة منذ بدء الجائحة

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وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران خلال مؤتمر صحفي في باريس، في 27 ديسمبر/كانون الأول 2020.

للمرة الأولى منذ بدء الجائحة، سجلت فرنسا الأربعاء أعلى حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 بلغت 208 آلاف حالة جديدة.

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أعلنت السلطات الصحية في فرنسا الأربعاء عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 تجاوزت للمرة الأولى عتبة مئتي ألف إصابة خلال 24 ساعة.

ولفت وزير الصحة أوليفييه فيران أمام الجمعية الوطنية إلى تسجيل 208 آلاف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على الأراضي الفرنسية.

ومساء الثلاثاء أعلنت الهيئة الصحية الفرنسية تسجيل قرابة 180 ألف إصابة خلال 24 ساعة ما شكّل عددًا قياسيًا أمس.

وأوضح فيران: "نواجه عدوَّين"، المتحوّرة دلتا التي لم تنته بعد وكذلك "المتحوّرة أوميكرون، ولن أتحدث عن موجة بعد الآن. أتحدث عن عاصفة" وعن "تسونامي".

ولفت إلى أنه في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات "10% من سكان فرنسا هم حالات مخالطة" وغير الملقحين لديهم "فرص ضئيلة جدًا لتجنّب الإصابة، إذ إن الفيروس يتفشى كثيرا".

وكان الوزير حذر مساء الاثنين بأن فرنسا قد تسجّل "أكثر من 250 ألف إصابة في اليوم بحلول بداية شهر كانون الثاني/يناير".

ويدرس البرلمانيون مشروع قانون ينص على تحويل التصريح الصحي إلى بطاقة تلقيح، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 15 كانون الثاني/يناير.

فرانس24/أ ف ب

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