فرنسا: فرض ارتداء الكمامة في شوارع باريس مع الارتفاع الحاد لعدد الإصابات بفيروس كورونا

© أ ف ب

مع الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا، أعلنت السلطات المحلية في باريس فرض وضع الكمامة في شوارع العاصمة انطلاقا من الجمعة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت السلطات المحلية في باريس الأربعاء أن وضع الكمامة سيصبح إلزاميا في شوارع العاصمة الفرنسية ابتداء من يوم الجمعة 31 ديسمبر/ كانون الأول، وذلك وسط ارتفاع حاد في عدد إصابات كوفيد-19.

وتابعت السلطات في بيان "مخالفة هذه القاعدة سيؤدي إلى دفع غرامة 135 يورو".

وفي وقت سابق، أبلغ وزير الصحة أوليفيه فيران المشرعين أن فرنسا تشهد "تسونامي" إصابات بكوفيد-19.

ووضع الكمامة إلزامي بالفعل داخل المباني العامة وفي وسائل المواصلات العامة في أنحاء فرنسا.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك