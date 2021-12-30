فرنسا: فرض ارتداء الكمامة في شوارع باريس مع الارتفاع الحاد لعدد الإصابات بفيروس كورونا

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أشخاص يرتدون الكمامة داخل المترو في باريس
أشخاص يرتدون الكمامة داخل المترو في باريس © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع
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مع الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا، أعلنت السلطات المحلية في باريس فرض وضع الكمامة في شوارع العاصمة انطلاقا من الجمعة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

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أعلنت السلطات المحلية في باريس الأربعاء أن وضع الكمامة سيصبح إلزاميا في شوارع العاصمة الفرنسية ابتداء من يوم الجمعة 31 ديسمبر/ كانون الأول، وذلك وسط ارتفاع حاد في عدد إصابات كوفيد-19.

وتابعت السلطات في بيان "مخالفة هذه القاعدة سيؤدي إلى دفع غرامة 135 يورو".

وفي وقت سابق، أبلغ وزير الصحة أوليفيه فيران المشرعين أن فرنسا تشهد "تسونامي" إصابات بكوفيد-19.

ووضع الكمامة إلزامي بالفعل داخل المباني العامة وفي وسائل المواصلات العامة في أنحاء فرنسا.

فرانس24/ رويترز

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