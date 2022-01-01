فرنسا تلزم الأطفال البالغين ستة أعوام وما فوق ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام

يلزم مرسوم نشر السبت في الجريدة الرسمية الفرنسية الأطفال في البلد البالغين ستة أعوام وما فوق بارتداء الكمامة في وسائل النقل العام بدءا من الاثنين. كما يمنع بموجبه بيع وتوزيع الأطعمة والمشروبات داخلها جراء التفشي الواسع لفيروس كورونا في البلاد. وتعرف فرنسا أرقاما قياسية من الإصابات بالوباء، إذ سجلت أكثر من 200 ألف حالة لليوم الرابع على التوالي.

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بدءا من الاثنين، تدخل فرنسا في إجراء جديد ضد فيروس كورونا، يهم الأطفال البالغين ستة أعوام فما فوق، يتمثل في إلزامية ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام، كما يمنع بيع وتوزيع الأطعمة والمشروبات داخلها مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا في البلاد، إذ تجاوز عدد الإصابات السبت 200 ألف لليوم الرابع على التوالي.

ويشمل القرار وسائل النقل المشترك والسفن والطائرات وسيارات الأجرة ومحطات وسائل النقل العام والقطارات، وفق مرسوم نُشر السبت في الجريدة الرسمية.

واعتبارا من الاثنين و"حتى 23 كانون الثاني/يناير 2022 ضمنا، سيُمنع بيع وخدمة استهلاك الأطعمة والمشروبات خلال الرحلات"، بحسب المرسوم، مع استثناء المطاعم الموجودة داخل السفن من الإجراء الجديد.

لكن متحدثا باسم وزارة النقل اوضح أن "الإجراء سيُطبّق في الرحلات الطويلة مع تمييز كل حالة على حدة، وخصوصا بالنسبة إلى الأطفال، وبهدف السماح للأفراد بشرب الماء".

وأكد المرسوم ما ورد في إعلان حكومي لن تتمكن بموجبه المطاعم وأماكن بيع الكحول من استقبال أشخاص، اعتبارا من الاثنين وحتى 23 كانون الثاني/يناير ضمنا، "إلا إذا توافرت مقاعد لمن يدخلون المكان".

وأعلنت العديد من المناطق والمدن، مثل باريس ومحيطها ومدينة ليون، إعادة فرض إلزامية الكمامة في الشارع اعتبارا من الجمعة 31 كانون الأول/ديسمبر 2021.

أرقام قياسية من الإصابات

وتسجل فرنسا حاليا أرقاما قياسية من الإصابات اليومية بكوفيد-19 إذ وصل عددها الجمعة إلى 232,200. غير أن السلطات ترفض فرض إجراءات قاسية جدا مثل الإغلاق العام على مستوى البلد وإغلاق الحانات والمطاعم أو حظر التجول، مفضلة الرهان على حملات التلقيح ضد كوفيد-19.

ويتوقع أن يقر النواب الاثنين مشروع قانون تتحول بموجبه الشهادة الصحية إلى شهادة لقاح، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 15 كانون الثاني/يناير.

ولن يتمكن الفرنسيون الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما ولم يتلقوا اللقاح من ممارسة الأنشطة الترفيهية ودخول المطاعم والحانات والمعارض ووسائل النقل العام التي تربط المناطق. ولم يعد إبراز نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 كافيا إلا لدخول مؤسسات الرعاية الصحية.

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته الجمعة لمناسبة العام الجديد، من أن "الأسابيع المقبلة ستكون صعبة"، إلا أن "هناك أسبابا فعلية للأمل" بفضل اللقاح.

فرانس24/ أ ف ب

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