فرنسا تخصص حوالي 100 مليون يورو لمساعدة المؤسسات المتضررة بسبب فيروس كورونا

خصصت الحكومة الفرنسية حوالي مئة مليون يورو لتعزيز المساعدات المالية للشركات المتضررة من الجائحة وتعويض الخسائر خصوصا في قطاع السياحة. وكانت السلطات الفرنسية قد فرضت تدابير صحية جديدة لاحتواء انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا، حيث طالبت المؤسسات مثلا بتفضيل العمل عن بعد لمدة أقلها 3 أيام في الأسبوع.

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لاحتواء انتشار متحور أوميكرون، فرضت السلطات في فرنسا مجموعة من القيود والتدابير الجديدة كالعمل عن بعد.

ولتعزيز المساعدات المالية المقدمة للشركات المتضررة من جائحة كوفيد-19، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير الاثنين إن باريس ستنفق حوالي 100 مليون يورو لمواجهة التأثيرات الاقتصادية للوباء.

وذكر أن المساعدات ستشمل تخفيف المتطلبات اللازم توفرها لدى الشركات الراغبة في الحصول على دعم من الدولة لتعويض خسائرها، مشيرا إلى أن جميع الشركات في قطاع السياحة على وجه الخصوص سيحق لها الحصول على إعانات لتغطية التكاليف المرتبطة بقيود كوفيد-19. وقال "سنكون دائما متاحين لتقديم الدعم".

فرانس24/ رويترز

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