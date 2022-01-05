جدل كبير في فرنسا عقب تصريحات ماكرون بخصوص غير المطعمين

يستمر الجدل السياسي في فرنسا بشأن التعامل مع الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا، حيث احتدم السجال خلال الساعات الأخيرة بسبب التصريحات الصحافية التي أدلى بها الرئيس إيمانويل ماكرون لصحيفة "لوباريزيان" وقال فيها إنه سيضيق الخناق على غير المطعمين لـ"افتقارهم روح المسؤولية". وكان الغليان قد امتد مساء الثلاثاء إلى البرلمان مع إلغاء جلسة للجمعية الوطنية للمرة الثانية لبحث مشروع قانون لاستبدال الشهادة الصحية بجواز تلقيح.

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لا تزال ردود الأفعال متواصلة في فرنسا عقب التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء لصحيفة "لوباريزيان" بخصوص غير المطعمين، وقال فيها "أريد تضييق الخناق على كل الذين يرفضون تلقي اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 في فرنسا. وسنستمر في القيام بذلك إلى غاية النهاية. هذه هي الاستراتيجية".

وتابع: "غالبية المواطنين أي ما يقارب 90 بالمئة من السكان أيدوا حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد19 عدا قلة قليلة ترفض ذلك".

فيما تساءل ماكرون "كيف يمكن تقليص عدد المواطنين الذين يرفضون تلقي اللقاح؟ مجيبا "بتضييق الخناق أكثر عليهم. أنا ضد تضييق الخناق على الفرنسيين. بالعكس كل يوم أدافع عنهم عندما يعانون من مشاكل إدارية. أما بالنسبة لغير الملقحين، فرغبتي تضييق الخناق عليهم".

وأضاف: "لا أستطيع أن أسجنهم أو أن أفرض عليهم التلقيح بالقوة، لذا أقول لهم فقط ابتداء من 15 كانون الثاني/يناير لن تستطيعوا الذهاب إلى المطاعم ولا تناول كأس من الخمر أو من القهوة ولن تستطيعوا الذهاب إلى المسرح أو السينما".

فرانس24

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